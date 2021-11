Un paso hacia la permanencia del Danzarín

La eficacia, la única diferencia

El partido pasó de un pobre primer tiempo a un segundo período con más emoción. Ninguno mereció algo más que el 0-0 en la etapa inicial, que en la primera media hora tuvo una iniciativa compartida, pero sin jugadas claras de gol. Fueron ataques esporádicos, producto de fallas defensivas o una acción casual. En los últimos quince, después de la pausa para hidratarse, ni siquiera atacaron, como si estuviesen desgastados por la temperatura elevada.

En la complementaria, el juego, el ritmo y la ambición cambiaron, pero el gol, la contundencia después de una extraordinaria jugada, fue la única diferencia en el resultado.

Tanto el local como el visitante cambiaron de postura y estuvieron en sintonía con sus propias necesidades: El Danzarín, salvar la categoría evitando la permanencia/promoción y el Decano, buscar el cupo a la Copa Libertadores.

A las obligaciones, Rodrigo Rojas y Roque Santa Cruz marcaron el camino para cada uno, pero solo el volante, con pasado franjeado, pudo trasladar el deseo de ganar al gol.

Una pelota de Godoy fue amortiguada con el pecho por Da Costa, quien habilitó a Rojas a metro del área. El mediocampista controló con el taco, ubicando el balón por delante del cuerpo y sacando provecho de la carrera en velocidad, sacó un disparo cruzado que ingresó en la esquina inferior derecha de la portería de Alfredo Aguilar.

La diferencia hizo retroceder al anfitrión, buscando defender una ventaja valiosa para sumar en el promedio y salir de contragolpe para aprovechar el ascenso descontrolado del adversario.

Aunque tuvo ocasiones, no pudo definir, mientras que el conjunto de Julio Cáceres cargó balones aéreos sin claridad ni determinación para el empate.

Sensaciones distintas de los técnicos

“Se consiguió un triunfo importantísimo en la lucha en la que estamos nosotros, seguimos en esa y sacamos más ventaja faltando dos partidos y la sensaciones son buenas porque sabíamos que iba a ser un partido muy trabajado”, sostuvo el técnico del Danzarín, Juan Pablo Pumpido.

“La sensación es que hoy no estuvimos precisos. No pudimos tener la pelota, como veníamos mejorando en eso. Sol con poco nos hizo la diferencia y nosotros no tuvimos la reacción para cambiar, y eso me preocupa”, indicó Julio César Cáceres.