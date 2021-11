Robert, “alternativa” de gol en el Ciclón

Robert Morales estuvo en los 16 partidos cumplidos hasta acá, de estos en 10 fue uno de los cambios seguros y su registro de artillero es más de los que juega.

Morales jugó solo los últimos 9 minutos contra Nacional y marcó el quinto tanto. Antes anotó contra Olimpia (en el 3-1), Libertad (2-0), River Plate (2-0) Guaireña (2-0), estas tres conquistas en fechas seguidas. Y previo a la que fue la reciente victoria sobre La Academia, también le anotó a Sol de América (3-0).

En el torneo Apertura, el registro de Robert Osmar fue de siete goles en trece partidos, con los que son 13 anotaciones en el año, cuando aún faltan dos partidos.

En 2020, Morales marcó un par de conquistas en cinco juegos. Es decir, apuntan en su foja 15 goles en 34 encuentros.

“No sé. Ni yo tengo esa respuesta del cuando del vamos, menos voy a responder ahora. Me parece que está muy bien el equipo así como está. Él esta siendo prácticamente el goleador del campeonato”, la respuesta de Chiqui a lo que agregó “explicar exactamente por qué inicia de cambio y no de inicio, creo que eso es para otro momento porque no hay mucho tiempo”.

Aquino, otro punto alto

Claudio Ezequiel Aquino (30 años) es el otro artillero del equipo azulgrana con seis tantos, marcó cuatro en los últimos tres juegos.

Además tiene el mérito de haber anotado en los dos clásicos de este torneo y a Libertad.