“Lewys” respondió a Lionel

“De todos modos, la idea no me entusiasma demasiado”, agregó el goleador del Bayern Munich que terminó segundo este año en la elección a espaldas de Messi, quien de ese modo repitió el halago por séptima vez en su carrera. “Sentí tristeza, no hay nada que ocultar. No puedo sentirme satisfecho”, dijo al respecto en una entrevista con Kanale Sportowy que reproduce el diario polaco “Wprost”.

“Haber estado tan cerca y competir con Lionel Messi...”, se lamentó Lewandowski al reconocer sin embargo: “Respeto obviamente lo que ha logrado y su modo de jugar. El hecho de competir con él demuestra el nivel que he alcanzado, pero me sentí triste”, añadió.