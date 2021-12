Gaspar Servio da la cara y habla de todo en el Cardinal Deportivo

“El viernes cuando nos reunamos voy a tener en la mano la decisión y qué es lo que el departamento de fútbol piensa. Mi punto de vista es que el ambiente no está bueno para Servio en donde sea, aquí en el club, en el vestuario, dentro y fuera de la cancha, con los hinchas”, afirmó a la AM 730, Juan Alberto Acosta, en la charla de ayer en la primera edición del Cardinal Deportivo.

Después de escuchar la nota, Gaspar Servio habló por más de 30 minutos en la segunda edición anoche y se descargó primero con que “lo que me molestó un poco en estos días que hice duelo es que mucha gente quiere tapar sus errores con el mío tirándome en cara esas cosas. Hoy es más fácil pisarme a mí y salvarse ellos de los errores que cometieron”.

El arquero asume la responsabilidad y saca la cara: “Me hago cargo de mi error y pido disculpas, pero no hay disculpas que le reparen el daño y el dolor a los hinchas. Me hago cargo y doy la cara sabiendo que tengo la culpa en no conseguir el campeonato, que no se logra solo en tres minutos sino en dieciséis fechas”.

El desahogo del arquero aurinegro acusa que “cuando las cosas estaban bien y ellos cometían errores (los dirigentes) me usaban de escudo y ahora que las cosas están mal, me echan toda la culpa solo a mí. “Yo quería hacer un bien para el equipo en esa jugada y me equivoqué. De todas formas hay que decir que ese árbitro no estaba preparado para dirigir la final”.

Además de asumir su culpa, Gaspar manifestó que “el campeonato no se perdió en la última fecha, se perdió cuando la directiva (de Guaraní) decidió disputarse con Cerro Porteño, no te podés pelear con un club grande por el festejo del arquero (Jean Paulo), cuando se peleó con la APF y los árbitros. Fue infantil lo que hizo en ese momento Guaraní y eso te la devuelven todas donde más te devuelve y a Guaraní se la devolvieron todas y en silencio. Ahora, el presidente decide seguir tapándose conmigo, con los árbitros, con la APF y con Cerro y él nunca tiene la culpa de nada”.

Servio confesó que “pasé días de mierda y los voy a seguir pasando. Estoy con un dolor inmenso” y de la misma manera sostiene que “el presidente siempre busca otros culpables y él nunca tiene la culpa de nada. Tuve compañeros y técnico que salieron mal. Hay que preguntarle por qué todos se van del club peleados con él. Costas (Gustavo), Bobadilla (Raúl), Báez (Javier) y otros”.

Hacer respetar el contrato

“Yo me quiero quedar en Guaraní, tengo dos años más de contrato. A mí esta situación me duele más por el hincha. Los defraudamos, pero siempre traté de hacer lo mejor por el club”, manifestó Gaspar y aseguró que si bien todo en manos de su representante, asegura que el 3 de enero se presentará y entrenará en el lugar que le asignen.

Comentó que le deben cinco de las seis cuotas de la compra del pase, también que no está al día en el pago del salario y recordó que “hace seis meses mi representante trajo dos ofertas, una del plano local y otra del exterior y no me dejaron salir. Guaraní aún no pagó la primera cuota de la compra y entonces pidió 1.500.000 dólares que es el monto de la rescisión”.