La mayor fiesta del fútbol

“Fuimos más eficaces a la hora de definir”

El técnico de Olimpia, Julio César Cáceres, demostró su conformidad con la efectividad de su equipo ayer, ante Cerro Porteño. “Uno se imagina siempre que su equipo tiene que salir a ganar, la diferencia uno no se imagina, porque Cerro también es un equipo campeón que logró el Clausura con merecimiento. Nosotros fuimos más eficaces a la hora de definir, quitamos una diferencia bastante buena como para poder manejar el compromiso. Normalmente, en un clásico no hay ese tipo de diferencia, pero se tuvo y se manejó en el partido”, analizó.

“Me faltarían palabras para destacar el rendimiento, la forma en que este plantel viene encarando las cosas. Tengo que destacar el compromiso que tuvieron, estuvieron trabajando, soportando situaciones que solamente nosotros sabíamos” destacó.

Sobre Roque Santa Cruz, “estamos sensibles, no es fácil, pero va a haber tiempo para ir analizando, es un referente muy importante, no solamente por lo que ha demostrado en el club, sino en general, en el fútbol paraguayo. Es un jugador clave en todo sentido”, argumentó.

“Creo que cometió un grave error”

El entrenador de Cerro Porteño, Francisco Arce, se refirió a la situación que se registró con el arquero Jean Paulo Fernandes. “Yo hablé con él antes de entrar a la cancha de lo que podría pasar, igual se dejó llevar, creo que cometió un grave error, que creo que solamente un pedido de disculpas, no soluciona. Por eso mismo no dejé que hiciera eso en el vestuario con sus compañeros. Veremos cómo se resuelve eso a futuro, juntamente con la opinión y la determinaciones si es que continuamos con la comisión directiva”, argumentó.

“Hay cosas que él tiene que cambiar de su forma de actuar, porque capaz que en Brasil o en otros lugares sirvan, acá no funcionan. No le pasó lo de hoy por falta de aviso, ya van varias oportunidades que venimos charlando con él y esa es la parte que más me molesta, porque si hay alguien a quien él le tiene que hacer caso, es a su entrenador”, añadió.

“El balance fue espectacular, ganamos uno de los dos torneos más importantes, estamos en fase de grupos, conseguimos imponer un estilo de juego”, destacó.

“Fue mi último partido con el club”

El histórico delantero Roque Santa Cruz (40 años), en medio de la felicidad por conseguir la Supercopa, confirmó que se ciclo en Olimpia llegó a su final. “Hay muchas cosas que no están en el conocimiento público, ciertamente, cuando empezó el año, sin saber había dicho que iba a ser el último baile, en el Olimpia: si lo es, tengo ganas de seguir jugando, pero hoy creo que fue mi último partido con el club”, expresó.

“Un momento difícil y lindo, porque a lo largo del año hemos sufrido mucho, igual que la gente también, pero creo que hay ciclos que se terminan y para mi se termina de la mejor manera”, añadió.

“Me voy tranquilo, he dejado todo por el club, he dado siempre el cien por ciento en cada entrenamiento, en cada partido. Le debo mucho a mis compañeros con quienes he pasado muchos momentos muy lindos y estoy muy orgulloso de haber formado parte de este plantel de jugadores que ha dejado todo por el club”, destacó.

“Agradezco a los olimpistas que me apoyaron a lo largo de este tiempo”.

“Hice una señal que en Brasil es normal”

El arquero de Cerro Porteño Jean Paul Fernandes, comentó lo que pasó en su expulsión anoche, en su cuenta de Instagram. “Cuando fui a poner mi rosario, al costado de los palos, que es una cosa que yo siempre hago, empezaron a tirarme muchas cosas, hasta bombas y yo hice una señal que en Brasil es normal. No sé qué pensó el árbitro y acabó echándome del partido, pero difícil, si fui mal comprendido, perdón”, expresó el golero.

Por su parte, el colombiano Rafael Carrascal, también se refirió a la derrota de ayer: “Me quedo con lo que hizo el equipo, somos los mejores del año. Esto no quiere decir que porque perdimos este partido, somos los segundos. Lo demostramos durante todo el año que fuimos mejores, este partido no significa nada, ganaron un partido que se inventaron acá, también queríamos ganarlo, no se pudo, pero el equipo hizo un gran partido”.

“Tengo seis meses más de contrato, soy feliz acá y cuando uno encuentra la felicidad, tiene que cuidarla y ojalá esté por mucho tiempo en este gran equipo”.