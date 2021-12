Clubes europeos amenazan no ceder a los jugadores a la Copa África

“Por lo que tenemos conocimiento, la Confederación Africana de Fútbol no ha hecho público todavía un protocolo médico y operativo adaptado para el torneo de la CAN, sin el cual los clubes no estarán en disposición de liberar a sus jugadores para el torneo”, se lee en el correo, destinado a la FIFA.

La ECA apunta además al riesgo de una ausencia de los internacionales durante más tiempo del previsto debido a las “cuarentenas y restricciones de desplazamiento” ligadas sobre todo a la emergencia de la variante Ómicron del coronavirus.