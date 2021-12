Gustavo Gómez: “Sí me duele los exjugadores que critican”

Gustavo Gómez recibió el premio a Mejor Futbolista Paraguayo del Año impulsado por el diario ABC este lunes y el defensa, en conversación con el Cardinal Deportivo, se refirió a las declaraciones que el plantel actual de la Selección Paraguaya recibe por parte de exjugadores.

“Sí me duele los exjugadores que critican, porque es como que ‘¡vos fuiste mi ídolo, viejo!’”, señaló el zaguero del Palmeiras. “Yo hablo con los exjugadores, los históricos del 2010 que llegaron más lejos en un Mundial. Esos sí son históricos. Algunos no sé si conocen el significado de la ética”, aseveró.

“Yo dije los de Sudáfrica por la historia, porque llegaron más lejos, por estadística”, aclaró el defensa. “Algunos son así, le chupen un huevo, critican: no tengo ética, voy a criticar. Algunos parece que demasiado necesitan... no sé si atención, pero sí un cariñito”, remarcó Gustavo Gómez. “Algunos dicen ‘ahora los mitâ’i (chicos) tienen que tener los mejores botines’. Para mí no hay necesidad de decir, por ética digo, yo no voy a decir”, añadió.

Gómez calificó de “lata pararâ (ruido)” a las personas que se enfocan en los tatuajes y peinados cuando se tiene un mal rendimiento. “No tengo nada en contra de nadie. Ni necesito salir a decir ni esto ni aquello porque yo respeto los códigos”, subrayó.