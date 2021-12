Gustavo, en franco diálogo

Compartió la mesa del Cardinal Deportivo

El capitán de la selección y Palmeiras, Gustavo Raúl Gómez, cierra una temporada estupenda con dos Copa Libertadores y además se ganó el premio del “Mejor jugador paraguayo del año”. En una amena y extensa charla con la mesa del Cardinal Deportivo, afirma estar “muy contento por lo que fue la temporada con Palmeiras, conseguimos, dos Copa Libertadores, una Copa Do Brasil y a nivel de selección, seguramente tenemos que mejorar, tenemos cuatro partidos súper importantes que van a marcar si nos vamos o no al mundial. Pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para tratar de conseguir la clasificación”.

El bicampeón de América expresó el deseo de seguir mejorando, de cara a lo que se viene. “Mi pensamiento es mejorar día a día, aprender de mis compañeros, tratar de mentalizarnos y ganar más a nivel grupal y personal. Naturalmente uno se relaja un poco cuando consigue algo importante, pero creo que hay que cambiar ese pensamiento e ir en busca de más títulos y de crecer”.

El zaguero además se refirió al momento de la selección nacional. “Los jugadores son los principales protagonistas y responsables de lo que es la actualidad de la selección. Nosotros entrenamos y trabajamos muchísimo para tratar de mejorar, pero algunas veces el fútbol es así. Pero voluntad y fuerza en este grupo no faltan, se le puede criticar todo, pero creo que es un grupo que deja todo en el campo, soy testigo de que todos entrenamos muy bien, tratamos de hacer lo mejor, no se dan los resultados, pero tenemos la esperanza y vamos a seguir peleando. No hay que abandonar el barco mientras tengamos oportunidades, vamos a pelearla”.

También opinó sobre el nuevo entrenador de la Albirroja: “Lo de Guillermo (Barros Schelotto) fue una buena elección, porque yo le conozco hace varios años también y sé la mentalidad que tiene de salir siempre a tratar de ganar y eso es fundamental ahora para tratar de clasificar al mundial, porque creo que ganando los partidos que tenemos, habrá chance de la clasificación”.

Gustavo explicó la diferencia de estilos entre el ciclo actual y el anterior. “Siempre se nota la diferencia de cómo quiere jugar el entrenador, Guillermo prioriza tener un equipo ordenado, recuperar rápido la pelota y llegar lo más rápido posible al arco rival. Prefiere más lo sencillo, cada uno tiene su característica, en el partido contra Colombia demostramos que estando ordenados no nos hicieron gol, en las Eliminatorias eso es fundamental, tuvimos chances de ganar también ese partido. Berizzo era más de tener posesión y generar jugadas por esa vía”.

No pasó desapercibida la autocrítica por el momento de la selección. “El entrenador da un plan y el que ejecuta y decide es el jugador, por eso tenemos autocrítica. Capaz está la situación de la selección, los nervios y demás, pero eso no tiene que ser excusa para un jugador de alto nivel, porque entrena y se tiene que jugar como se entrena. También pasa en los clubes, pero nos va a ayudar mucho lo que es Guillermo, con su mentalidad de jugarle de igual a igual a los rivales, pero con su idea, con el orden, lo simple y llegar al arco rival lo más rápido posible”.