Cuca deja el Atlético Mineiro

“Cuca no es más el entrenador del club. La salida fue una decisión personal” del DT, informó el ‘Galo’. El entrenador, de 58 años, “alegó motivos personales, de orden familiar, y dijo que su decisión era irrevocable”.

Con la dirección técnica de Cuca, el Mineiro también había ganado la Copa Libertadores de 2013.

Luxemburgo deja Cruzeiro

El Cruzeiro, que hace poco fue adquirido por el ex futbolista Ronaldo Nazario, anunció ayer que no renovará el contrato con Vanderlei Luxemburgo, exseleccionador de Brasil y ex DT del Real Madrid. Cruzeiro resultó 14º en el campeonato de la Serie B, a solo tres puestos del descenso.

Uruguayo Medina, al Inter

El uruguayo Alexander Medina es nuevo entrenador del Internacional de Porto Alegre, en remplazo de su compatriota Diego Aguirre. El “Cacique” Medina, 43 años, viene de dirigir al Talleres de Córdoba.