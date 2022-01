Avalos, aguardando para arreglar con un club

“Leí algunas noticias que Benedetto está cerca de Boca. Conmigo hablaron, pero no se avanzó, hay algunas cosas dando vueltas, pero aún no cerré, nada”, señaló Avalos a la 730 AM, ABC Cardinal.

Está escuchando ofertas de varios clubes. “Estoy esperando para elegir el mejor lugar para mí y mi familia. Estamos escuchando ofertas de varias ligas, el jugador a veces ya está arrancando la pretemporada y te agarra la ansiedad en estos días, pero pensando en el año que tuve me tranquilizo un poco para ver lo mejor para mi carrera”.

Dijo que creció mucho en Argentinos Juniors. “Argentinos Juniors me dio mucho, crecí mucho allí, más con la dirección de Gabriel Milito, estamos hablando también con ellos a pesar de haber terminado la relación el 31 de diciembre”.

Con Colo Colo no hubo acuerdo. “Quiero aprovechar el año que tuve y la falta de delanteros en muchas ligas, estoy preparado y abierto a toda conversación. Con Colo Colo hablamos hasta la semana pasada, estamos esperando otra oferta de ellos y creo que ya contrataron a Juan Martín Lucero”.

“Me gustaría definir esta semana o la otra para meterme de lleno en una pretemporada para confrontar el año de la mejor manera. La selección está en el primer lugar, esperando la oportunidad para volver al equipo”, dijo cuando fue consultado por la selección paraguaya.

De Paraguay no le llamaron. “La verdad no tengo definido nada, conversaciones tuve con México, Chile, clubes de Asia y estamos viendo, está lo de Turquía también. De Paraguay no me llamó nadie”, finalizó.