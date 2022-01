Lewandowski supera a Messi en premiación de la FIFA

Lewandowski se quitó la espina del último Balón de Oro, en el que el elegido fue el argentino Leo Messi, y se convirtió en el primer jugador que gana dos ediciones seguidas el premio The Best desde que lo logró Cristiano Ronaldo (2016 y 2017).

Lewandowski (48 puntos) superó a Messi (44) y al egipcio Mohamed Salah (39), en la votación los entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales, más un grupo de periodistas. Para la elección del Balón de Oro solo votaron periodistas.

Palmarés de los otros premios: Masculino

* Mejor arquero: Edouard Mendy (Senegal-Chelsea). Superó en la votación al Gianluigi Donnarumma (Italia-París SG) y Manuel Neuer (Alemania-Bayern).

* Mejor entrenador: Thomas Tuchel (Alemania/Chelsea). Superó a Roberto Mancini (Selección Italia) y a Pep Guardiola (España/Manchester City).

* Mejor gol del año (Premio Puskas): Erik Lamela (Argentina-Tottenham), de rabona contra el Arsenal.

* Equipo ideal (3-3-4): Donnarumma; Leonardo Bonucci, Ruben Dias y David Alaba; N’Golo Kanté, Jorginho y Kevin De Bruyne; Messi, Lewandowski, Erling Haaland y Cristiano Ronaldo.

* Premio Fair Play: El cuadro médico y los jugadores de la selección Dinamarca.

* Premio Especial: Cristiano Ronaldo, por haber batido el récord de goles en selecciones nacionales. CR7, con 115 goles, superó la marca del iraní Ali Daei (109).

Palmarés de los premios: Femenino

* Mejor jugadora: Alexia Putellas (España/Barcelona). Superó a su compañera Jenni Hermoso y a la australiana Sam Kerr (Chelsea).

* Mejor guardameta: Christiane Endler (Chile/París SG). Fue elegida por delante de la alemana Ann-Katrin Berger y la canadiense Stephanie Lynn Marie Labbé.

* Mejor entrenadora: Emma Hayes (Inglaterra/Chelsea).

Algunas incoherencias

En el equipo ideal no está Edouard Mendy, elegido Mejor Arquero del año. También se quedaron fuera otros jugadores que tuvieron un gran año como los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema o el propio Salah, que fue finalista para el premio de Mejor Jugador.

En la formación femenina no figura la española Alexis Putellas, ganador del premio The Best y del Balón de Oro 2021.