Morel y el Sub 19, con el DT de Olimpia

Sobre el caso de Morel Rodríguez, el DT expresó “estamos hablando con Claudio, pero está con reposo. Se ha dilatado mucho por la situación de él. Esta semana se debería resolver y llegar el fin de semana. La invitación mía ya tuvo, no solo este año, sino el año pasado. Si es que viene ya debería estar el fin de semana, si no, ya lo dejaríamos ahí. El objetivo era sumarlo con tiempo, en estos días vamos a estar aguardando y después a lo mejor veremos otras opciones o nos quedaríamos con lo que tenemos”, aclaró.

Cáceres también sentó postura sobre el reglamento Sub 19: “No le quiero poner a un Sub 19 para cumplir, quiero que esté para jugar. Necesito tener la regla antes para que yo pueda trabajar con ellos, con planificación para que le pueda dar las herramientas. Que nos den tiempo y que se le de tiempo a los chicos para que se preparen. No quiero que jueguen dos o tres partidos y que después queden en el olvido, eso yo no quiero”, argumentó.

El técnico franjeado valoró además el trabajo del PF Elvio Paolorosso. “Estoy notando que hay una conexión, se va notando su trabajo en el día a día”, destacó.