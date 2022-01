En el Defensores, Olimpia la Copa

En cuanto a la situación de Ramón Sosa, el titular de la entidad de Para Uno, manifestó: “Es un jugador extraordinario y que le pertenece al club, se iría solamente si la oferta satisface al Olimpia. Todavía no satisface, si es por préstamo, no me interesa”, aclaró y puso cifra de 3 millones de dólares.

Cardona detalló además la demanda presentada por el zaguero uruguayo Diego Polenta que “ganaba 60 mil dólares por mes, demandó por los meses que se le debía y los años de contrato que quedaban”.

También valoró la presencia de Derlis González. “Es un lujo para el fútbol paraguayo, está en un momento extraordinario. Estoy feliz de tenerlo en el Olimpia y espero tenerlo por mucho tiempo más”, destacó.