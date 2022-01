Robert Piris da Motta se puso la azulgrana

Durante la presentación, el nuevo volante azulgrana no ocultó su alegría: “es un sueño cumplido, no solo de mi parte, también de mi familia. Hoy en día puedo decir que soy jugador de Cerro Porteño y estoy muy orgulloso, muy feliz. Espero cumplir con la institución y dar todo ahora por esta casaca”, expresó.

“Lo que sedujo fue que el profe Chiqui me llamó, eso fue lo principal. Estuvimos hablando bastante tiempo, él desde el año pasado que me estaba escribiendo, en noviembre más o menos ya se estaba comunicando conmigo. El club donde yo estaba (Flamengo), no facilitaba mi salida, pero hoy puedo decir que se dio todo, sedujo mucho lo que es la institución, que muchos saben, el sentimiento que uno tiene hacia el club y eso inclinó la balanza para estar retornando al país”, añadió.

“Todavía no hablé con Chiqui sobre dónde me va a utilizar o donde voy a jugar, primeramente me tengo que poner bien físicamente y ganarme mi lugar, porque yo no estoy llegando con la chapa de ser titular, acá yo vengo a pelear un puesto, vengo a trabajar, a ayudar a mis compañeros y al equipo”, aclaró.

Mundo Cerro se baja de la puja

Mundo Cerro, movimiento liderado por Rubén Recalde, pone en duda la continuidad del movimiento en la pelea para las elecciones que se desarrollaran en Cerro Porteño, a raíz de una impugnación.

Duelo por Jesús Amado Mieres

En la jornada de ayer, se produjo el fallecimiento del doctor Jesús Amado Mieres, exjugador y jefe médico por varias décadas del club