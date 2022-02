El viernes arranca el torneo de las Formativas

El acceso al público será limitado cumpliendo con todos los protocolos sanitarios.

Las modificaciones para este año es el total de minutos que jugará la categoría Sub 14, ahora 90 minutos como los demás encuentros (anteriormente eran 70 minutos, divididos en dos tiempos y el año pasado subió a 80). Tanto la Sub 14 como la Sub 15, podrán realizar cinco cambios cada equipo.

Cartelera:

Olimpia – General Caballero JLM en Complejo ODD (Villeta). Viernes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Sub 18 (17:00). Sábado: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 19 (17:00).

12 de Octubre – Libertad en Nikkei de Itauguá (a confirmar). Viernes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Sub 18 (17:00). Sábado: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 19 (17:00).

Resistencia – Tacuary en Parque Guasu. Viernes: Sub 16 y Sub 18 (07:00), Sub 17 y Sub 19 (09:00). Sábado: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

Cerro Porteño – Sportivo Ameliano en Parque Azulgrana (Ypané). Viernes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00) y Sub 18 (17:00). Sábado: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 19 (17:00).

Sol de América – Nacional en Parque Guasu. Viernes: Sub 16 y Sub 18 (07:00), Sub 17 y Sub 19 (09:00). Sábado: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00).

Guaireña – Guaraní (escenario a confirmar). Viernes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30) y Sub 18 (17:00). Sábado: Sub 14 (07:30), Sub 15 (09:30) y Sub 19 (17:00).

Próxima fecha:

Tacuary – 12 de Octubre

Sportivo Ameliano – Resistencia

Guaireña – Olimpia

Libertad – General Caballero JLM

Guaraní – Sol de América

Nacional – Cerro Porteño