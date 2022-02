Nacional – Cerro Porteño: Cerro gana sobre el final un gran partido en el barrio

El último partido de la segunda fecha del Apertura se disputaba en Barrio Obrero entre la academia y el Ciclón. Nacional llegaba tras el empate a cero con Sol de América, mientras que Cerro derrotó a Sportivo Ameliano.

El partido se jugó de gran forma en la primera etapa, como generalmente son los partidos entre estos equipos, al inicio el que tuvo la ocasión de marcar fue Cerro Porteño con un centro de Rivas y un cabezazo de Giménez que sacó Santiago Rojas.

A los 4 minutos llegó el primer grito de gol en el partido, fue en una jugada donde recuperó el mediocampo azulgrana, el balón llegó a Sergio Díaz que lo vio adelantado Rojas y sacó un gran remate para poner en ventaja a su equipo.

Fueron minutos en los que Cerro Porteño se mostró muy superior a su rival, teniendo la pelota y manejándola con mucho criterio, así tenía varias ocasiones para poder aumentar el marcador. Aquino tuvo una posibilidad, Morales también y el que más cerca estaba era Sergio Díaz que estaba jugando un gran partido.

Después de los 20 minutos, Nacional comenzó a hacerse sentir en el partido y en una mala salida del Ciclón, Prieto se llevó el balón, dio el pase al medio y David Fleitas definió de gran forma para el empate del local.

Sergio Díaz se lesionó y fue reemplazado por Alfio Oviedo. Nacional estaba atacando mucho y Cerro también tenía lo suyo, pero le faltaba la inventiva que le daba Díaz, Aquino trataba de aparecer y en una ocasión remató desde fuera del área, el balón se fue afuera.

Cerro tuvo una oportunidad con una pelota muy bien metida a Claudio Aquino, la defensa de Nacional sacó limpiamente y se vino el contragolpe, Franco Costa le dio el pase a Danilo Santacruz que se encargó de anotar un gran gol para la academia.

Así se fue la primera etapa con ocasiones de gol para ambos y con una gran intensidad por parte de ambos equipos que de nuevo estaban jugando un gran partido en Barrio Obrero.

El segundo tiempo comenzó con la intensidad del primero, Cerro saliendo con todo a buscar el empate y Nacional que era muy peligroso con sus ataques encabezados por Franco Costa y Richard Prieto. Con un David Fleitas muy movedizo en la zona ofensiva del tricolor.

El primero que tuvo la ocasión para poder marcar fue Cerro Porteño con una salida de Carrascal para Espínola, este cedió la pelota a Enzo Giménez que sacó un gran centro para que Alfio Oviedo dé un golpe de cabeza que Santiago Rojas.

Cerro no estaba pudiendo llegar a inquietar a Nacional, Claudio Aquino no estaba apareciendo y Oviedo no estaba jugando bien en la zona de ofensiva, Nacional metía peligro con los avances de Costa y Prieto que eran los mejores del equipo de Rodrigo López.

A los 64 minutos se llegó el empate del Ciclón. Rolando García Guerreño quiso jugar el balón a su arquero, lo hizo de forma débil y allí estuvo Alfio Oviedo para anotar el gol del empate para el equipo de Francisco Arce.

A partir de ese momento y después del gol del empate, Cerro se mostró mejor dentro del terreno de juego y a Nacional le estaba costando un poco más en la zona de ataque.

Fue Cerro Porteño el que llegó a marcar de nuevo en una buena jugada entre Junior Noguera y Alberto Espínola, este dio el pase al medio y Alfio Oviedo anotó el tercero. El línea señaló que Espínola estaba adelantado.

El partido se iba y parecía que el juego se iba con el empate, Arrúa tuvo la posibilidad de llegar al gol y no remató, Cerro salió con todo, el balón llegó a Claudio Aquino que cedió a Morales, Cabrera sacó el balón, llegó el cabezazo de Morales al medio y Alfio Oviedo apareció para anotar el tercero y darle la victoria a Cerro Porteño.

Fue la segunda victoria de Cerro en el torneo ante un muy buen equipo como el de Nacional. Fue un gran partido entre ambos en Barrio Obrero.