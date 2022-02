Uno sábado y otro, domingo

El Ciclón, que ganó los dos primeros partidos, tiene en el reporte médico a Sergio Díaz y Robert Piris da Motta, pero que perfila el estreno del atacante boliviano Marcelo Moreno Martins, en el desafío de extender el buen arranque frente al Legendario, que no ganó aún y apresta su mayor poderío posible mirando el campo azulgrana. Anoche se supo que Antonio Javier Galeano (21 años) deja el São Paulo y es nuevo jugador de Cerro Porteño.

La nueva versión del “clásico blanco y negro” tiene un condimento especial, aunque hasta acá no confirmado si Roque Santa Cruz juega en el cuadro gumarelo o no por lesión. El Franjeado, que anoche estuvo de Copa, reta el buen comienzo del conjunto de Daniel Garnero y las apuestas suben en el tablero. No hay favorito, pero el cuerpo a cuerpo está garantizado.

