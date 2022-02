Olimpia y Libertad, en “guerra”

Máxima sanción y multa

La rivalidad entre olimpistas y liberteños se profundiza. La dirigencia franjeada envió una nota al tribunal disciplinario solicitando la aplicación de una severa sanción a Alexander Barboza, quien luego de su expulsión en el clásico blanco y negro del domingo (2-2), le dio una patada a Guillermo Paiva.

Invocando el artículo 52, Olimpia pide la máxima sanción de ocho partidos de suspensión, más la multa de 30 salarios mínimos mensuales (G. 68.679.720).

En medio de este problema, los franjeados necesitaban el visto bueno liberteño para la modificación del programa de la cuarta fecha. El “Guma” dijo no, argumentando que el cotejo frente a Tacuary fue fijado para el Defensores del Chaco y no desea jugar en otro sitio.

Olimpia propuso que el choque entre barriojarenses y liberteños se cumpla en Para Uno, de modo a que el encuentro contra Sol de América pueda cumplirse en Sajonia, pero los “repolleros” abortaron el plan.

La enemistad entre albinegros va creciendo. Existe una corriente que culpa al presidente honorario del " Guma” por la crisis económica actual olimpista, consignando que fue el dirigente el que propició la caída de Marco Antonio Trovato, que generó el descalabro financiero.

Un hecho reciente, que enfureció a los fanáticos franjeados, fue la ida de Roque Santa Cruz a la “Huerta” repollera, en una clara demostración de poder del “patrón”.

Imágenes como defensa

La dirigencia de Libertad solicitó a la empresa que posee los derechos del fútbol nacional (Tigo Sports) la provisión de las imágenes de la polémica entre Alexander Barboza y Guillermo Paiva, de modo a ejercer la defensa del argentino en el tribunal disciplinario en el tiempo establecido.

El objetivo de los repolleros es poder presentar el momento en el que el atacante franjeado aparentemente insulta a su colega, al que aparentemente trató de “burro”m utilizando además otros términos.

A través de las redes sociales, el zaguero del “Guma” había posteado: “Hay cosas que no se dicen ni dentro ni fuera de la cancha. No al racismo. No soy violento y no apoyo lo ocurrido, pero siempre por delante de todo está el respeto”.

La respuesta de Paiva fue la siguiente: “Respeto a los colegas, jamás discriminaría o sería racista para sacar provecho y buscar la reacción de un rival”, escribió entre otras cosas.

El abogado Gerardo Acosta, asesor externo de Libertad, mencionó que probablemente Alexander haya confundido xenofobia con racismo. Lo cierto es que en la “Huerta” consideran que para la reacción, hubo provocación, ya que el atacante le dijo algo y el defensor se va a atropellarlo.

Para el profesional del derecho, Barboza tuvo una incorrección, pero si se prueba lo que dijo Paiva, también debe ser sancionado.