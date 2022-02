Olimpia muestra su perfil ganador

Buena ventaja para una equilibrada serie

El duelo estelar de la segunda fase se merecía esta exclusividad, por los pergaminos de los clubes. Las expectativas generadas en la previa se confirmaron en el campo de juego. La afición aportó colorido al emotivo espectáculo.

Físicamente potenciado, el Decano demuestra una dinámica distinta, que lo convierte en un equipo competitivo, contrariamente a lo que fue en 2021, en el que su fútbol era intermitente.

Olimpia tuvo un arranque ideal. Se puso al frente con una gran acción individual de Ale Silva, quien le sacó a pasear a Mantilla, le hizo un túnel a Candelo, de floja cobertura y definió con un tiro potente.

La respuesta colombiana fue inmediata, con cambios posicionales efectivos. Pedido de penal por supuesta falta de Salcedo no concedido por Pitana. Al no implementarse el VAR en estas instancias, seguir reclamando no tenía sentido. En varias ocasiones, los visitantes estuvieron cerca del empate, le quitaron pintura al palo. El festejo inicial local se transformó en sufrimiento.

El primer tiempo se cerró con la ventaja olimpista, pero con datos estadísticos favorables al Nacional, en cantidad de remates, posesión del balón y precisión de los pases.

Olimpia se durmió en el descanso. En la reanudación, los cafeteros llegaron al 1-1 en una maniobra colectiva finalizada por Barrera. Un marcador más acorde a lo que estaba sucediendo en el campo.

El equipo de Julio César Cáceres pudo salir del “bache” con un gol de otro partido. “Misil” de Cardozo levemente desviado en Walter González. El tercero llegó por medio de Cardozo, para establecer una diferencia impensada que permite encarar la revancha con mayor tranquilidad.