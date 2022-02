Libertad, con poco, derrota a Tacuary

En el Defensores del Chaco se enfrentaban Tacuary y Libertad buscando la victoria para seguir sumando en el Apertura. El gumarelo quería ganar para poder acercarse al líder del campeonato.

Y Libertad tuvo un gran arranque en el partido, quería llevarse por delante a Tacuary y llegó de manera rápida varias veces hasta el arco de Carlos Servín.

Era cuestión que acierten los liberteños para que vengan los goles, hubo un momento en que todos los jugadores de campo estaban cerca del área de Tacuary que solo apelaba a defenderse, tratando de salir de contragolpe.

No aprovechó Libertad su momento y Tacuary llegó por primera vez después de los veinte minutos. No fueron muchas las llegadas de los de Tacuary, Libertad lo hacía, pero sin precisión.

Lo más resaltante de la primera etapa se dio en los últimos minutos con la roja a Alfredo Amarilla, jugador de Tacuary, más tarde, a través del VAR, Derlis López expulsó a Miguel Samudio.

El segundo tiempo fue lo mismo que el inicio del primero, Libertad yendo para arriba en busca del gol y Tacuary defendiéndose aún, estando ambos con un jugador menos en el campo de juego.

Le estaba costando anotar a Libertad, no tenía muchas ideas a la hora de llegar a desequilibrar el partido a su favor con goles. Santa Cruz no podía, Enciso tampoco, Melgarejo no estaba jugando bien y Tacuary no quería atacar.

A los 57 minutos ingresó Oscar Cardozo y en la primera pelota que tocó habilitó a Julio Enciso que sacó un remate que se desvío en Luis Cabral y engañó a Carlos Servín. Por fin se ponía en ventaja Libertad.

A partir de ahí era ver si Libertad podía aumentar la diferencia a su favor. Tuvo algunas situaciones, pero en una mala salida de Bogarín casi llegó el empate de Tacuary. Domínguez remató mal y todo seguía igual.

Después el partido ya no tuvo muchas emociones, Libertad anotó, pero el gol fue anulado por posición adelantada de Lorenzo Melgarejo. Antonio Bareiro volvió al equipo y se perdió un gol con un remate que pegó en el palo izquierdo cuando le pedía Cardozo en el medio.

El partido se fue con la victoria de Libertad por 1-0, triunfo que lo deja en el segundo lugar de la clasificación ante un Tacuary que tiene mucho que mejorar en el campo de juego.