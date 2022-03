Harrison rechaza reelección en la APF

El anuncio de Robert Harrison saltó en la asamblea ordinaria de la matriz del fútbol paraguayo después que el titular de River Plate, Carlos Ortega, mocionó adelantar en 60 días la asamblea en la que se pueda reelegir anticipadamente al actual titular de la APF.

Los directivos de las categorías de Ascenso pasaron fila en el pedido de dejar sin efecto la determinación de irse, pero Harrison se ratificó en el anuncia alegando una “decisión personal” y estrictamente por la familia”.

“Mi prioridad hoy es mi familia y trabajo. Está libre para los que puedan acceder y los que tengan los requisitos. El cargo de presidente de APF es uno que todos los presidentes del fútbol paraguayo quieren”, sostuvo Harrison.

Más allá de elogiar a todos los que componen su estructura de trabajo en la APF, Harrison asume la responsabilidad del fracaso de la selección en quedar afuera de otro mundial. “Nos duele en el pecho, no alcanzamos. Hay que ver porque no alcanzamos, hay que ver los errores. Nuestro nivel no alcanzó en todos los sentidos, y por eso asumo lo que me toca”, expresó el que ahora espera la convocatoria de la asamblea y dejar el cargo.