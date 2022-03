Guaraní, un año largo solo con torneos caseros

El equipo aurinegro no pudo en la serie contra América Mineiro y anteanoche en el Defensores del Chaco al caer 3-2 en tiempo normal (global 3-3) y luego en los penales (5-4) no pasó más allá de una fase de la Copa en su 20ª participación. Si se quedaba con la clasificación a la Fase 3, se aseguraba otros 600.000 de la moneda norteamericana y en caso de no avanzar a la fase de grupos, se adjudicaba una plaza de la Copa Sudamericana y aún con otros ingresos, aunque menores.

Sin Copa enfrente, a los dirigidos por el entrenador español Fernando Jubero le resta por comenzar a remontar en el Apertura, en el que solo consiguió un par de puntos en cuatro partidos.

Lo más cercano es el duelo del lunes contra el 12 de Octubre de Itauguá, en el cierre de la 5ª fecha.

A diez puntos de Cerro Porteño, el puntero, a los de Dos Bocas le obliga comenzar a ganar en el campeonato o también quedará muy rezagado.