Messi pone en duda su continuidad en la selección argentina

“Hace tiempo que soy feliz acá. Ganamos la Copa América con este grupo maravilloso. Todo fluye de manera natural. Es más fácil adentro y afuera de la cancha. Ganar ayuda a que todo sea más lindo y más fácil”, expresó el capitán de Argentina, que marcó un tanto en la goleada por 3-0 a Venezuela en el estadio La Bombonera.

“Creo que no vamos a volver más. Es la despedida”, dijo al admitir que Argentina probablemente no volverá a jugar en su territorio hasta después del Mundial. Ante una pregunta sobre su futuro dijo: “No sé. Pienso en Ecuador y en los partidos de preparación. Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas, nos vaya bien o mal, esperemos que bien”, dijo.

Messi, a los 34 años y con 81 goles con la camiseta nacional, no está viviendo un buen momento en su campaña en el París SG, luego de la áspera desvinculación del FC Barcelona, donde hizo historia con un aluvión de goles y copas ganadas.

Messi igualó al uruguayo Luis Suárez en la cima de los goleadores de las eliminatorias sudamericanas con 28.