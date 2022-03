“Hay que disfrutar a Messi ahora, no pensar en el futuro”

“Leo tendrá que sentarse a pensar, como siempre ha hecho. Después de jugar un Mundial se hacen valoraciones. En cualquier caso, hay que disfrutarlo ahora”, subrayó Scaloni sobre los dichos de Messi tras la goleada por 3-0 ante Venezuela, el viernes pasado.

“No hay que pensar en el futuro, sino disfrutar el presente espectacular. Es inútil pensar qué va a pasar después de Mundial”, completó Scaloni sobre el astro del París Saint-Germain.

Messi selló la victoria que Argentina celebró de local ante Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, por las que mañana visitará a Ecuador en Guayaquil.

También Ángel Di María

Un mensaje parecido publicó en redes sociales Ángel Di María, quien amplió la ventaja ante Venezuela en la “Bombonera” y luego escribió que la victoria del viernes había sido el último con Argentina en el país. “No vi el posteo de Ángel, no sé si lo dijo por este año...No sé qué pasa por su cabeza pero si fue el último, mejor no pudo haber salido”, reflexionó Scaloni sobre Di María, autor del gol del triunfo ante Brasil por la final de la Copa América 2021.

“Igual, hace tiempo tuve una charla con ellos y les manifesté la idea de que sea el entrenador de turno el que decida cuando tienen que dejar la selección y no ellos. Disfrutémoslos”, insistió.

El caso de Paulo Dybala

Scaloni también habló sobre la situación de Paulo Dybala, excluido de la lista para estos dos partidos. “Le dije que no estaba afuera del proceso de la selección. Dybala es un jugador válido. Pero no ha tenido continuidad que quisiera y que quisiéramos, entonces cuando vino no ha estado al máximo, entonces te hace dudar”, explicó sobre el delantero, que en junio quedará libre de Juventus.

Defender el invicto ante Ecuador

El partido ante Ecuador volverá a representar un riesgo para que Argentina ceda el invicto de 30 presentaciones y Scaloni remarcó que el equipo debe seguir mejorando porque “no creo que haya equipo perfecto”, opinó.