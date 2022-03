Mundial 2022: Argentina, Brasil, Francia, cabezas de serie en alerta

-Proyección de los bombos del sorteo:

Bombo 1): Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

Bombo 2): Dinamarca, Holanda, Alemania, México o Senegal, Estados Unidos o Senegal, Suiza, Croacia y Uruguay.

Bombo 3): Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Canadá.

Bombo 4): Túnez, Camerún, Ecuador, Arabia Saudí, Ghana, Ganador Australia/Emiratos Árabes Unidos vs. Perú, Ganador Nueva Zelanda vs. 4° Concacaf y ganador Gales vs. Escocia/Ucrania.