Sub 14 y Sub 15 suspendidos por lluvia

Solo los encuentros de Cerro Porteño-12 de Octubre fueron disputados, donde la victoria fue para el conjunto azulgrana en ambas categorías.

En los demás partidos, la Sub 14 fue postergada después del primer tiempo en algunos casos. La Sub 15 no se llegó a jugar.

El sábado se disputará la novena fecha del torneo.

Resultados parciales de la Sub 14:

Sol de América 0 – General Caballero JLM 0

Guaireña FC 1 – Libertad 2

Nacional 1 – Sportivo Ameliano 0

Resistencia SC 1 – Olimpia 1

El encuentro entre Guaranì-Tacuary en la Sub 14 no inició por ausencia de ambulancia y se aguardará respuesta del Tribunal.

Resultados finales:

Sub 14. Cerro Porteño 4 – 12 de Octubre 1

Sub 15. Cerro Porteño 8 – 12 de Octubre 1

Próxima fecha:

Olimpia - Nacional

Sportivo Ameliano - Guaraní

Tacuary FBC - Guaireña FC

Libertad - Sol de América

Gral. Caballero JLM - Cerro Porteño

12 de Octubre - Resistencia SC