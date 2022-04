Cerro Porteño, al clásico con pasos ganador

Cambio de ritmo y Romero, las diferencias

Una mejor actitud en el segundo tiempo que del primero y el ingreso de Fernando Romero marcaron la diferencia en la victoria que obtuvo anoche Cerro Porteño sobre el 12 de Octubre, y que le concede al equipo de Francisco Arce pasar a liderar la tabla.

Con la ausencia de Claudio Aquino y Robert Morales le costó bastante al Ciclón imponer su acostumbrado estilo de juego. Ejerció un improductivo dominio en gran parte de la primera parte del partido y en la que el rendimiento no fue suficiente como para pasar al frente en el resultado. Antonio Galeano apareció en el lugar de Aquino, con un despliegue distinto con su velocidad a diferencia del talento del argentino.

Solo al promediar el primer periodo pasó apremio el arquero Giménez, en una jugada de gol a la que no llegó Alfio, quien un minuto después desaprovechó otra más clara. No tuvo profundidad, los volantes no aparecieron como otra vez, los costados no terminaron bien las jugadas y un ataque aislado. El conjunto de Orteman le encontró la vuelta y también generó lo suyo, hasta terminó mejor el primera fracción, con una aproximación por atrevimiento de Ronald Roa.

Lo de segundo tiempo fue otro ritmo. Con el ingreso de Romero por Oviedo, el ataque del Ciclón desde el primer minuto puso en alerta al fondo del “12″. Lo de Fernando comenzó a tener mayor incidencia cuando se mete hasta el fondo, sacó un buscapié y con error compartido del arquero Giménez, apareció de la nada Galeano y de puntín generó el griterío en la Olla.

Con la ventaja, que se hizo complicada, el dueño de casa marcó predominio en la cancha, aunque en un entrevero de piernas, Jean Paulo evitó el empate de la visita. Un cambio de frente de Alan Benítez puso de cara al gol a Romero, pero el golero rival le negó ese privilegio, no mucho después una palomita de Fernando estrella la pelota en el palo. La tercera la vencida, esta ya no la dejó pasar Romero y lo celebró a todo pulmón su primer gol con la azulgrana.

En fin, Cerro ganó sin ser muy superior, pasa a la punta y espera hinchado el clásico copero del martes.