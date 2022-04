Libertad 3-Sol 1: Huerta regada con goles

El arbitraje no estuvo a la altura

La primera etapa fue nivelada, al menos en el juego, aunque Libertad se marcó al descanso en ventaja, cuando tranquilamente pudo haber sido al revés, por el buen comienzo solense que le permitió llegar al tanto mediante el cabezazo de Benegas tras un tiro de esquina de Castro.

La polémica se dio poco después con un testazo de Aguilar que dio en el brazo extendido de Bocanegra, que tomó el riesgo al ocupar más espacio, impidiendo que el balón vaya con más fuerza a la portería. El VAR convocó a Alipio Colmán para la revisión y el árbitro, al que le queda grande la categoría, mantuvo su postura. Si desde la cabina lo llaman es por algo.

Del posible 2-0 visitante al 1-1 con la anotación de Tito Villalba, quien definió sin problemas frente a Luis Ojeda después de dejar fuera de acción a Gustavo Giménez, a quien se lo vio incómodo como segundo marcador central.

Sobre el cierre de la fracción inicial, el “Guma” anotó un segundo por intermedio de William Mendieta, quien recibió como un “pase” de Giménez, en su fallido intento de despeje.

En el segundo tiempo, los unicolores quemaron los cartuchos en busca del empate. En su segundo ciclo en el club, Celso Ayala apuntaba a un estreno auspicioso. Esta vez no se dio la máxima de “técnico que debuta, gana”.

Con su cuota goleadora, la “Joya” Enciso estiró la ventaja para el regocijo de los “fanáticos” gumarelos del interior. Probablemente en algunos casos signifique una estabilidad laboral.

Se impuso la jerarquía liberteña. Martín Silva, una garantía, el mundialista Riveros bien complementado con Caballero, caminando, el “Willy” marca la diferencia y Roque, en su faceta más laboriosa, sin poder marcar.

Sol dio batalla, pero un error referil tan claro a cualquiera lo bajonea, más contra un rival fuerte, de invicta marcha en el campeonato.

Celso Ayala y el penal no sancionado

El entrenador solense Celso Rafael Ayala (51) mencionó que “hay que tener carácter para dirigir y manejarse en la vida”, en referencia a la conducción arbitral de Alipio Colmán, que no le dio un penal a su elenco.

“Fue por la mano (de Bocanegra) y fue penal. No sé qué va a mirar tanto. Si una persona en la gradería lo vio y el va a mirar el monitor cinco minutos... ya no entiendo más”, señaló el “Chito”, quien dijo que no tiene nada que reprochar a sus jugadores en cuanto a la entrega.

* Cristian Riveros (39, Libertad): “El equipo hizo un partido correcto y creo que nos llevamos la victoria merecidamente”.

* Marcelo Estigarribia (34, Sol de América): “Hay muchas cosas buenas por rescatar, la entrega. Hay que seguir trabajando, este es el camino”.