Óscar Ruiz necesitó cuatro minutos para anotar su primer gol con Juventude

El exazulgrana ingresó de suplente en el minuto 65 y a los 69 registró el 2-1 parcial para su equipo, que al final cedió un empate 2-2 ante Bragantino en partido que cerró la 1ra. fecha del Brasileirão.

En Juventude también jugó el “Vikingo” paraguayo Isidro Pitta, desde el minuto 71. Ruiz, de 30 años, llegó al equipo de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, a préstamo desde el Bahía, donde no jugó los últimos meses y descendió a la Serie B.

En la primera fecha del Brasileirão ganaron el Coritiba de Gustavo Morínigo y Matías Galarza (3-0 a Goiás), el Atlético Mineiro de Junior Alonso (2-0 a Internacional) y el Chiabá de Juan Ojeda (1-0 a Fortaleza). Perdieron el Palmeiras de Gustavo Gómez, el Botafogo de “Gatito” Fernández y el América Mineiro de Raúl Cáceres. Por su parte, el Atlético Goianiense de Brian Montenegro empató 1-1 con Flamengo.