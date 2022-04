Guaireña sigue de festejo

Práctico y contundente

Guaireña sufrió para sumar otra victoria en el certamen local, pero a diferencia del rival, jugó un partido práctico y ganó por contundencia. Como es habitual, cedió pelota y campo, pero esta vez sin garantía defensiva.

Ameliano fue tan superior que en quince minutos ya había generado tres ocasiones claras de gol y convirtió en ese periodo a Rubén Escobar en figura. El arquero también fue clave para sostener, primero el cero y posteriormente la victoria. Pero luego de tanta insistencia, el visitante llegó al gol. Cristian Gaitán anticipó un pase en la cabecera del área, desbordó y envío un centro que Antonio Oviedo anticipó y definió cruzado para el 1-0.

Pero el fútbol siempre guarda situaciones poco esperadas. Sin noticias del anfitrión en ataque y con una sola llegada, que fue de pelota parada, el guardameta Cristóforo cometió una insólita falta penal sobre César Villagra cuando el delantero no tenía chances de poder convertir. El portero atropelló al delantero en el área, el juez Ojeda no dudó para sancionar la pena máxima. Diego Godoy convirtió y aunque el Albiceleste no merecía, emparejó el duelo.

En la complementaria, el trámite fue diferente. Los dirigidos por Troadio Duarte arrancaron con otra actitud, lejos de la posición defensiva, cambiaron de postura y equipararon el juego. La conducta encamino al dueño de casa a tener la posibilidad de dar vuelta el marcador. Y con chances mas claras, Víctor Barrios pudo acabar un tiro libre con un remate cruzado dentro del área. La definición del lateral, para el 2-1, llevó nuevamente a los guaireños a defender cerca de su arco. Pero en esta oportunidad, con mayor orden y aprovechando la desesperación de la V Azulada, que tuvo un cabezazo de Sanguina por el palo como la acción más clara de igualar el marcador.

García apunta “inocentadas”

Ocho derrotas en diez partidos (los dos restantes triunfos) deja la incógnita si el respaldo de la directiva del Sportivo Ameliano al técnico Humberto García se mantiene o es momento de evaluar esa situación.

“Lo que se vio en la cancha. No estamos saliendo de esta mala racha que tenemos. Ese gol del empate no nos tenía que entrar y el segundo también fue una desatención tremenda”, fue el análisis del entrenador en la rueda de prensa. Y expresó que “hay que seguir, hay que seguir intentando, hay que seguir trabajando para corregir estos errores que estamos teniendo”.

García fue contundente con “por estas inocentadas estamos perdiendo puntos. El primer tiempo merecimos terminar ganando el partido, esto no ocurrió. En el segundo tuvimos más ocasiones que Guaireña y no aprovechamos por falta de confianza. Nos golpeó el segundo gol”.