Miguel Cardona: “Si hay jugadores que no están rindiendo, van a tener que descansar”

Olimpia acumula dos derrotas consecutivas y tres partidos sin ganar por el torneo doméstico, ante equipos que pelean en los últimos lugares; actualmente se ubica en el cuarto lugar y a 10 unidades del líder, Cerro Porteño. Esta serie de sucesos generaron el cuestionamiento reiterativo hacia el plantel por parte de los hinchas.

Miguel Cardona, presidente de Olimpia, se mostró autocrítico y contundente, en sus declaraciones:

“Nuestro equipo no está consiguiendo los resultados, algunos jugadores no están logrando lo que queremos. Entiendo el descontento del olimpista”.

“Yo quiero que mi plantel genere fútbol dominante con dinámica. En varios partidos logramos eso, hemos dominado muchos partidos. ¿Quién nos pasó por encima? Obviamente no estamos contentos, hemos logrado generar, ningún equipo nos ha dominado”.

“A mí no me gusta el juego atrás y los pelotazos, yo confío en que estamos en el camino correcto, hay que mantener la calma en la crisis deportiva. Si hay jugadores que no están rindiendo, van a tener que descansar”, manifestó.

Consultado acerca de los detalles de la sanción que recibieron Guillermo Paiva y Santiago Vera, hace una semana, a causa de una supuesta indisciplina, el presidente de Olimpia declaró: “Yo tengo un concepto, a los jugadores hay que cuidarlos. Pero si cometen errores y no tienen la conducta adecuada y no cumplen, como nosotros cumplimos con ellos, bueno...”.

“Todo tiene un límite, este es el modelo de liderazgo y de presidente que yo tengo. Hay que ser justos”.