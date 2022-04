El Decano se toma un respiro en el Bosque

Mala racha superada con actitud

Al parecer, en Olimpia corrió mucho “shampoo” en los últimos días. El lavado de cabezas tuvo su efecto, porque desde el inicio se vio a un elenco con actitud, dispuesto a dejar los puntos en casa como sea. La determinación fue acompañada con fútbol. Su materia pendiente es elevar el porcentaje de efectividad.

En medio del proceso del tempranero cambio del lesionado Diego Duarte se produjo el gol, que premiaba el buen arranque franjeado. Salida de Zárate, gran asistencia de Paiva a Cardozo, cuyo remate fue tapado a media por Vásquez, quien terminó siendo un espectador de la finalización del “Pollo” Recalde.

Al Cacique, que tuvo muchos problemas por el sector izquierdo de su defensa, le costó encontrar el juego que le permita neutralizar al rival. Camacho, hombre de recambio, tuvo un par de ocasiones para ampliar la ventaja, pero el colombiano evitó la segunda caída de su portería.

Sobre el final de la fracción inicial, apareció el Legendario en su faceta ofensiva. El chico Segovia exigió al máximo a Olveira y un testazo de “Pirayú” Benítez dio en la parte externa del palo.

La segunda etapa fue tan intensa como la primera. Así como Olimpia generó claras chances para aumentar la diferencia, Guaraní también tuvo oportunidades propicias para igualar, aunque en el balance, el desempeño franjeado fue mejor.

El repunte aurinegro no alcanzó. La “toldería” atraviesa por una fase de modificaciones, dirigencial y futbolística, que no ayuda para afrontar el momento que no es bueno.

El histórico goleador aurinegro Fernando Fernández es tercera opción de cambio. Un mensaje del deseo de renovación del “Míster” Jubero que recurre a los jóvenes al cortar con un plantel por demás corto.

Para Olimpia, el reencuentro con la victoria luego de los resultados insatisfactorios, es muy importante. El nivel de juego no es el ideal, pero con carácter podrá ir reencauzando su rumbo, sobre todo en su competencia favorita, que es la Libertadores. A nivel local marcha rezagado. Dejó escapar puntos valiosos a diferencia de los principales candidatos al título, Cerro Porteño y Libertad.