En canoa de penas sale Resistencia de Tuyucuá

Tuvo que ser más que empate

Lo de anoche en Tuyucuá, sí fue un partido de uno de los punteros y el escolta. Libertad no la tuvo fácil frente a Resistencia que ratificó que no es casualidad su campaña y posición en el campeonato, pero que tuvo que volver a la Chacarita con el sinsabor de haber dejado pasar la gran posibilidad de tumbar al Gumarelo en su campo.

Fue un primer tiempo en el que el dueño de casa logró marcar la ventaja y muy temprano: cuando no, a través del goleador del campeonato Julio César Enciso que anoche tuvo como dupla a su “padrino” Tacuara Cardozo y no a Roque Santa Cruz. El Gumarelo generó otras situaciones para ampliar la diferencia, pero el cuadro del Bajo también acercó peligro y si no hubiese sido por la oportuna intervención del arquero Martín Silva, el empate quedó en la garganta de los chacariteños, y también de los azulgranas...

Resistencia ya mostró que no iba a jugar de chico pese a los pergaminos y jerarquía en el equipo local. Ya avisó que perder no estaba en la pizarra del técnico Roberto Torres, quien comenzó a mover las fichas a poco de reanudarse el partido en su segundo periodo. Y que fue movido.

Pararse con firmeza, no dejar progresar a los liberteños y apostar a la generación de situaciones de gol se acrecentaron y generó preocupación en filas del rival. Pablo Palacios fue un referente de los acertados cambios del “Tiburón”, y fue Resistencia el que acercó peligro constante al arco de Silva y este se hizo gravitante en evitar la paridad de la visita.

Una jugada de Diego Martínez y Palacios terminó en el gol de este, pero a instancia del VAR fue anulado por posición adelantada. Muy dudosa la sanción por cierto.

La pelota tuvo un recorrido constante en el terreno, pero siempre con Resistencia cerca de la paridad, que llegó tras un cabezazo de Palacios, tras un centro de Alonso. Quedaban solo dos minutos al tiempo reglamentario y en el segundo minuto de la adición, una estupenda jugada colectiva terminó en el tanto de Ronaldo Martínez. Justicia por entonces, pero en el fondo se descuidaron los del Bajo, y el zaguero Barboza en la posición de “9″ le bajó la pelota a Lorenzo Melgarejo y este sometió ala arquero Ruhan: injusticia entonces. Pues por la actitud y pelea, Resistencia mereció ganar, pero salió en canoa de penas de Tuyucuá...

Sensaciones parecidas de los entrenadores

El entrenador de Resistencia, Roberto Torres calificó de agrigulce el empate de ayer. “Sabor agridulce, nos sentíamos con la posibilidad de soñar con esos tres puntos, vinimos para eso, entendiendo que Libertad es un gran equipo. Hay que ser vivos en esto, nosotros veníamos hablando mucho de este tema, nos falta ese sentido de entender momentos y eso se gana solamente con partidos, con experiencia”, expresó.

* Daniel Garnero, técnico de Libertad. “Tuvimos varias chances de gol, dejamos el partido abierto ante un rival duro. En el segundo tiempo tuvimos muchos espacios para aprovechar y no lo hicimos por imprecisiones”, argumentó.