Cerro usa la cabeza, Nacional no

Premio para el que tuvo ambición

El soporífero primer tiempo se disputó a ritmo de entrenamiento. Movimientos lentos, con toques lateralizados. Ninguna acción ofensiva clara que sirva de “gancho” para pensar en algo mejor.

A Cerro, con un equipo emergente, le costó hilvanar jugadas. La Academia se conformó al cortar los circuitos ofensivos del rival, cuando que lo ideal hubiese sido apretar el acelerador para superar al dueño de casa que no presentaba su máximo potencial.

Se dieron algunas entradas fuertes que motivaron las sanciones disciplinarias. Los protagonistas discutieron más de lo que jugaron. Las escaramuzas marcaron el desarrollo del encuentro en La Nueva Olla en la fracción inicial.

Francisco Arce le ganó la pulseada a Pedro Sarabia. El técnico de Cerro Porteño recurrió a dos variantes para la reanudación, con el objetivo de levantar vuelo, mientras que el de Nacional cambió recién después de estar en desventaja, por lo que recibió el castigo a su escasa ambición.

La diferencia en el marcador se dio con la vieja fórmula del centro, cabeza y gol. Tiro de esquina de Fabián Franco y testazo de Rodrigo Delvalle. Por la misma vía, los tricolores también marcaron, pero el tanto de Bruera no subió al marcador, ya que invalidado por posición adelantada del argentino.

En los tramos finales fue expulsado el experimentado Palau, por doble amonestación. De todos modos, los empujaron en busca de la paridad. Y “Chiqui”, que “no come vidrio”, reforzó la contención, en el entendimiento que lo que importaba era la victoria para continuar el mano a mano con Libertad.

En el balance, el partido pasó de malo a regular, sobre todo por la postura de los azulgranas, quienes tuvieron oportunidades para llegar a la segunda anotación, principalmente con un disparo desde fuera del área de Franco, desviado por el “Kili” Rojas.

Nacional jugó a empatar y terminó perdiendo. Sarabia debe cambiar de chip. Ya no está en el “12″.

Arce: “La segunda parte fue buena”

“La segunda parte fue muy buena y eso hizo que seamos merecedores de la victoria”, expresó el entrenador de Cerro Porteño, Francisco Javier Arce (51 años). “Lo que no me gustó en el primer tiempo fue que pactamos algo y no se cumplió, jugamos muchas pelotas largas”, comentó.

“En los cambios necesitábamos jugadores de otras características y eso ayudó a que el equipo funcionara mejor”, significó.

“Para mí es un resultado mentiroso. Somos conscientes que hay cosas que mejorar”, manifestó el técnico de Nacional, Pedro Alcides Sarabia (46).

“En el segundo tiempo apenas habíamos iniciado el juego y recibimos el gol, eso hizo que nos congeláramos un poco. No estuvimos a la altura del partido”, añadió.