Intermedia: Pastoreo se frena en el Este

San Lorenzo, que juega mañana frente a River Plate, es el único que puede darle alcance al líder Luqueño.

Pastoreo 1-Guaraní de Trinidad 1

Estadio: Antonio Aranda. Árbitro: Nelson Palma. Asistentes: Cristian Giménez y Jorge Gómez. 4ª árbitro: Víctor Ruiz. Pastoreo: Nelson Ferreira; Derlis González, Mario Barrios, Alexis Zorrilla y Walter Sánchez; Denis Peralta (60′ Richar Candia), Diego Mencia, Enrique Araújo y Juan Martínez; Néstor González (15′ Renzo Carballo) y Maximiliano Gauto (85′ William Garcete). D.T.: Elio Espínola. Guaraní de Trinidad: Éver Mereles; Misael Benítez (60′ Leonardo Galenao), Ángel Arce, Fabián Stark y Víctor Casas; Blas Díaz y Rodrigo Burgos; Martín Romero, Rodrigo Freites (76′ César Contrera) y Matías Adamy (64′ Éver Cristaldo); Sergio Dietze. D.T.: Braulio Armoa. Goles: 18′ Blas Díaz (GT); 56′ Denis Peralta (P). Amonestados: 22′ Martínez, 43′ Mencia y 87′ Sánchez (P); 36′ Benítez, 44′ Romero y 91′ Contrera (GT).

Colegiales 2-Rubio Ñu 1

Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Nimio Vera y Armindo Rojas. 4ª árbitro: Héctor Bernal. Colegiales: José Colmán; Marcial Núñez, Federico Estigarribia, Julio Castillo y Ulises Coronel; Luis Vázquez (41′ César Castro), Hugo Romero, Carlos Saucedo y Guillermo Denis (73′ Claudio Enciso); Gerardo Echeverría (46′ Esteban Thompson) y Osmar Fernández. D.T.: Miguel Mendoza. Rubio Ñu: Diego Huesca; Alexis Fernández, Paul Riveros, Édgar Benítez y Luis Lezcano; Matías Verdún, Alexis Cañete (46′ Juan Barrios), Juan Gauto y Valdeci Moreira (53′ Paul Villero); Osvaldo Argüello (32′ Hugo Paniagua) y Emmanuel Morales. D.T.: Carlos Paredes. Goles: 31′ Julio Castillo, de penal y 48′ Guillermo Denis (C); 87′ Paul Villero, de penal (RÑ). Amonestados: 10′ Echeverría, 35′ Vázquez, 86′ Fernández (C); 47′ Cañete, 55′ Villero, 90′ Verdún y 94′ Riveros (RÑ). Expulsados: 27′ Benítez (RÑ) y 85′ Castillo (C).

* Hoy, a las 10:00: Martín Ledesma-Iteño, en Capiatá (arbitraje de Sixto Mercado) y Atyrá-Santaní, en Atyrá (José Armoa).

* Mañana. 15:00: 2 de Mayo-3 de Febrero, en Pedro Juan Caballero (Alipio Colmán). 18:15: San Lorenzo-River Plate, en San Loenzo (Blas Romero).

* Posiciones: Luqueño 13 puntos, Pastoreo 11, Trinidense 11, San Lorenzo 10, Independiente 10, Guaraní de Trinidad 7, Colegiales 6, Rubio Ñu 5, 3 de Febrero 5, Fernando de la Mora 4, Iteño 4, Atyrá 3, River Plate 3, Martín Ledesma 2, 2 de Mayo 1 y Santaní 1.