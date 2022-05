Colón descubre el mal de Cerro Porteño

No supo encontrar la “línea”

Lo malo del primer tiempo no fue revertido con la mejoría del segundo, y eso que fue Cerro Porteño el que tocó el primer timbre en el arco ajeno.

Apenas arrancó el partido en Santa Fe, un ataque azulgrana prendió el entusiasmo, pero muy pronto el “Sabalero” sacó provecho de lo mal parado, principalmente con esa línea de tres en el fondo, que estuvo el equipo de Chiqui Arce. Con Riveros de líbero, y lejos de un nivel seguro, Patiño y Duarte, a los costados, Espínola y Rodríguez, en la función de carrilero, el crucigrama lo armó Colón que comenzó a ganar en el medio y por las bandas. La marca de Piris da Motta y Cardozo Lucena no prendió nunca en mitad de cancha y antes de promediar la primera parte del juego, Facundo Farías marcó el primer gol sin que nada pudiese hacer Jean.

El Ciclón no logró acomodarse en la cancha a lo largo del primer lapso, lo pasó muy mal y el cuadro argentino no aumentó la diferencia por intervenciones del arquero Fernandes. Con lo mal de la defensa, Arce acomodó el fondo con cuatro, pero Duarte a la derecha.

Con Galeano por Riveros y retoque en el sistema y posiciones, Cerro retornó a la espera de mejorar el nivel en el segundo periodo. Le costó llegar a esa necesidad, Arce buscando aquello mandó de una tres cambios: Rivas, Bobadilla y Oviedo, esa leve mejoría no inquietó mucho al dueño de casa, que siguió generando sensaciones de gol, sin que el Ciclón se aproxime. No salía nada...

Por Bernardi, sacando provecho de un rebote de Jean en un mano a mano, Colón aumentó la ventaja y no mucho después, un centro preciso de Rivas lo tuvo en el lugar adecuado a Martins, que con cabezazo descontó y renovó las esperanzas. Con Cerro adelantado en busca del empate, el equipo santafesino tuvo un par para aumentar otra vez, pero ya no lo aprovechó. El Ciclón perdió, pero no cedió al punta que ahora la comparte con su verdugo de anoche