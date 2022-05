Libertad traslada la presión a Cerro

Incidentado juego, con protagonismo del VAR

Un partido “caliente” y friccionado, equilibrado inicialmente hasta que se produjo el quiebre con la expulsión de Luis Zárate por doble amonestación. Las dos tarjetas amarillas al olimpista fueron por faltas cometidas obre Julio Enciso, trasladado a un centro asistencial por un golpe en la cabeza. El chico quedó “groggy”.

Con la desventaja numérica, Julio Cáceres debió reordenar su defensa al toque, no lo hizo y su equipo no pudo contener al rival que fue creciendo. Melgarejo ingresó en reemplazo de la “Joya”. El “Guma” no sintió la salida de su joven figura.

Un fantástico remate de Tito Villalba dio en el travesaño y del rebote, Roque Santa Cruz estableció la “ley del ex”. En ese momento, el equipo local ya había marcado una clara diferencia a jugar 11 contra 10.

En el cierre del primer tiempo, Roque desperdició el doble. Frente al arco tuvo la chance de marcar de cabeza, pero prefirió ceder el balón a Bocanegra. Más que pase, fue un rechazo del mundialista.

Los componentes del VAR tuvieron mucho trabajo. Invitaron a Díaz de Vivar a revisar una falta sobre Villalba. El juez exhibió amarilla al colombiano. Luego, otro llamado. Esta vez por infracción del novato gumarelo Diego Gómez, quien fue echado por su entrada sobre Mateo Gamarra.

Villalba, el de más alto rendimiento, había llegado al gol, anulado luego de la alerta desde cabina por una mano de Caballero.

Tan cortado fue el juego que tuvo 10 minutos de adición. Con las variantes, Olimpia buscó la mejoría, pero le faltó de claridad.

Los repolleros desperdiciaron ocasiones claras para ampliar la diferencia. Como no lo hicieron, los hinchas terminaron pidiendo hora, por el riesgo de recibir el empate con un error, pero como los visitantes no tuvieron una buena noche, la victoria fue más que merecida.

Garnero: “Fuimos justos ganadores”

El entrenador liberteño Daniel Garnero dijo que su equipo fue merecedor de la victoria en el clásico blanco y negro contra Olimpia, cumplido anoche en Tuyucuá.

“No tuvimos la precisión en el juego ante un rival que tiene buenos futbolistas, pero en los 90 minutos fuimos justos ganadores”, expresó.

“Abril y mayo son difíciles, porque es competir cada tres días. Tengo la gran fortuna de contar con un plantel amplio”, indicó el profesional.

“Estamos punteros en el campeonato y en nuestro grupo en la Copa Libertadores. Eso nos da tranquilidad y avala que estamos haciendo bien las cosas”, afirmó.

Cáceres: “Le sentí al equipo cansado”

“Le sentí al equipo más cansado y con menos dinámica en comparación al partido que hicimos en la Copa Libertadores, pero no les puedo decir mucho (a los jugadores). Tenemos que trabajar y no desmeritar el esfuerzo”, consignó el técnico de Olimpia, Julio César Cáceres, luego de la derrota de anoche frente a Libertad por 1-0.

“Intentamos (generar ocasiones de gol), pero los jugadores decidieron mal”, apuntó.

“Se notó la diferencia cuando enfrentás a un equipo con muchos recambios. Solo queda seguir trabajando y dar confianza a los muchachos. No hay descanso para nosotros; seguiremos dando pelea a lo que venga”, aseguró.