Tacuary-General Caballero JLM: Sin fútbol ni goles

No todo entrenador que debuta, gana

El momento de inestabilidad de cada uno quedó reflejado en la pobreza del primer tiempo. El partido comenzó discreto, que a veces es el período de estudio entre rivales, pero en esta oportunidad, fue una evidencia de las limitaciones compartidas. General Caballero intentó tomar el protagonismo desde la posesión, pero salvó errores de Tacuary, no transformó tanto toqueteo en una jugada de peligro.

Aunque las chances, pocas y puntuales, fueron del visitante, ni Clementino González ni Junior Marabel tuvieron la precisión para culminar las llegadas. Por su parte, Tacuary, con un nuevo entrenador, el tercero en 14 fechas, no atacó ni tampoco defendió.

Esperar, juntarse en campo propio para defender como prioridad, no tuvo el efecto planificado en un segundo acto, que era contra golpear aprovechando la velocidad de todo el frente de ataque, incluyendo a Marcelo Fernández.

Las escasas acciones en 45′ fueron todas del visitante: el remate de González que fue a metros del palo izquierdo, el cabezazo del mismo delantero que sujetó Servín, el tiro de Marabel a las manos del portero. Mientras tanto, del local nada, ninguna información hacia el arco de Gerardo Arévalos. El 0-0, un justo resultado.

Y aunque la complementaria arrancó con otro ritmo y situaciones mas claras con el tiro de Alfonso sobre la portería y una respuesta inmediata de Iván Valdez, quien después de una jugada individual disparó por el travesaño, el trámite volvió a caer en la mediocridad. En el resto del encuentro, fueron escasas las situaciones, ninguna manifiesta de gol.

En el estreno de Humberto Ovelar en el “Tacua”, no hubo victoria.

Humberto Ovelar: “Nos costó entrar en el partido”

El entrenador Humberto Ovelar, quien debutó al frente de Tacuary, analizó el empate de ayer. “Partido trabado, en el que ambos equipos tuvieron sus chances para ganar, a nosotros nos costó entrar en el partido, pero una vez que lo hicimos, manejamos la pelota, pero creo que fue un justo empate. En los minutos finales tuvimos jugadas para definir, pero nos apuramos”, mencionó.

El técnico de General Caballero, Luciano Theiler, dejó su parecer sobre la paridad. “Cuando no se puede ganar, no hay que perder, este punto sirve. Tuvimos situaciones, no las pudimos concretar, el equipo luchó todo el tiempo. Tuvimos a un rival que es muy peligroso, teníamos que estar muy atentos, ser agresivos en la marca y tener calma con la pelota”, puntualizó.

“Tenemos que ser fuertes, afrontar la situación, enfocarnos en lo que tenemos que hacer y lo que está a nuestro alcance, a partir de ahí construir, mejorar y crecer”, concluyó.

