Aún debilitado, Cerro canta victoria

Sacó máximo provecho del 11 contra 10

Los azulgranas deberían bañarse con agua bendita. La cantidad de jugadores que pasan bajo cuidado médico va en aumento, por lo que las fuerzas del equipo se debilitan. Apenas iniciado el partido, Fabián Franco sintió un “pinchazo” en el muslo derecho y fue reemplazado por Carlos Rolón, que tiene otras características.

El Cacique propuso un juego físico, “raspando” sobre todo en el mediocampo. Se turnaban para golpear a Carrascal, el distribuidor de balones en Cerro, que tuvo problemas para la circulación, su principal característica.

Mantener el arco en cero era el objetivo primario de los aurinegros, que fueron ganando en confianza para mostrar la faceta ofensiva. Llegaron al gol con un tiro libre de Josué Colmán. “Choco” Fernández y Moreno Martins en la disputa aérea. La pelota pasó al segundo palo y fue interceptada por Marcos Cáceres, quien no festejó luego de su testazo por su pasado cerrista.

Poco después, el autor del tanto fue expulsado a instancias del VAR por un pisotón sobre Carrascal y el espectáculo tomó otro rumbo. El “Míster” Jubero movió sus piezas para reordenar su defensa. En los tramos finales de la etapa inicial, un cabezazo de Enzo dio en el palo y un disparo Bobadilla, desde buena posición, fue bloqueado.

La presión ejercida por el Ciclón en la etapa complementaria tuvo un efecto inmediato. Zurdazo cruzado de Claudio Aquino para el empate y cabezazo de Carlos Rolón después de un servicio de esquina de “Coyote” Rodríguez para el 2-1. De perdedor, el conjunto de Francisco Arce pasó a ganador, actuando con inteligencia, porque mucho no le sobraba como para tomar riesgo. Además, Patiño también se lesionó, aunque el capitán pudo completar el encuentro apelando a su experiencia, tan necesaria para sobrellevar este momento de pleno ajetreo.

Arce: “Era importante ganar”

“Era importante ganar paran o perderle pisada al líder Libertad. Estamos bien posicionados. Siempre tenemos partidos con Guaraní son vibrantes. Lo merecimos, porque supimos entender por dónde jugar con el hombre de más”, expresó el entrenador de Cerro Porteño, Francisco Javier Arce (52 años).

Sobre sobre la serie de lesiones, dijo: “Se debe porque se juega, el calendario es muy apretado. Los adelantos de fechas a los equipos coperos no les viene muy bien. La mayoría no son lesiones graves”, indicó, aclarando que Ángel Cardozo Lucena no jugó solo por precaución.

Jubero: “Dos tiempos diferentes”

“El partido ha sido con dos tiempos muy diferentes. En el primero lo hicimos muy bien, donde hemos llegado al gol hasta la expulsión”, mencionó el español Fernando Jubero Carmona (48), conductor de Guaraní.

El “Míster” dijo que la tarjeta roja exhibida a Marcos Cáceres en la etapa inicial fue determinante. “Anímicamente ha golpeado bastante. Luego hemos buscamos cambiar la dinámica del juego. Tenemos que pelear hasta el final; en tres días tenemos un partido muy importante”, señaló en referencia al duelo del miércoles contra Resistencia.