Luis Pettengill piensa que Robert Harrison seguirá como presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). El ex titular de Cerro Porteño rompió el silencio en ABC Cardinal sobre el tema político relacionado a la Asociación Nacional Republicana (ANR) y, aprovechó para descartar que pugnará por el sillón presidencial a la entidad deportiva.

“Lo de la Asociación Paraguaya de Fútbol no me preocupa. Si no es Harrison (Robert) puede ser otro. Yo creo que Robert Harrison va a seguir por cuatro años más”, expresó el empresario, que tenía interés en asumir en la APF en lugar de Harrison, quien anunció meses atrás que no seguiría como mandamás de la institución por razones familiares.

