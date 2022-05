“A Libertad menos le cuesta”, en la pelea con Cerro Porteño

“Entre los tres grandes, a Libertad menos le cuesta, tiene un plantel más extenso. Tanto a nosotros como a Olimpia nos cuesta un poco más”, sostuvo el técnico azulgrana, quien pese a la distancia en la que quedó el Franjeado de las primeras posiciones, no lo descarta, y tampoco a Resistencia, en la pelea por el campeonato. “Puede pasar cualquier cosa, faltan ocho fechas. No hay que distraerse, los de atrás te pueden atropellar y no será la primera vez que pasa”, al aludir al tercero, Resistencia, y al cuarto, el Decano, que están a 9 y 11, respectivamente.

El Ciclón recibe mañana a Guaireña, en la Olla, a las 20:15, en el cierre de la 15ª fecha del Apertura. Luego, el sábado, a las 19:15, enfrentará a Sol de América en Ciudad del Este antes de volver a la Copa Libertadores, el 17 de mayo, contra Peñarol, en Montevideo.

“No es que el partido de Peñarol sea el más importante, el siguiente es el más importante. Perdimos contra Colón y para algunos parecía que se iba a acabar el mundo. No estamos punteros porque Libertad hace una gran campaña “, dijo.