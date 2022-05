Francisco Arce clama por una mejor planificación

“Está muy agitado el calendario. No solamente a nosotros nos cuesta, a todos los que hacemos doble competencia. Pareciera ser que no se previó eso. Normalmente se busca dar más holgura a los que están en las copas, pero esta vez no se dio”, consignó “Chiqui” luego del empate sin goles del pasado miércoles contra Guaireña, en La Nueva Olla.

“No me desagrada que se juegue seguido, pero lo que pasa es que hay que entender que eso tiene un proceso. El físico se tiene que acostumbrar a eso y después ver el tema mental, porque se revienta la cabeza, porque hay un cansancio mental en estar exigiéndose todo el tiempo”, indicó.

“Está muy bueno que lo hagamos (jugar de manera seguida), pero se tenía que planificar mejor, se tendría que mejorar muchas cosas, invertir en nutrición, en recuperación”, aseguró el orientador, cuya plantilla está “reventada” en el aspecto físico y cuenta con numerosos lesionados.

* Lo que viene. El Ciclón medirá mañana a Sol de América en el Defensores del Chaco, a las 19:00. Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Alfio Ovidio y Carlos Rolón tendrán descanso.

El martes 17, el elenco azulgrana enfrentará a Peñarol, en las afueras de Montevideo, a las 18:15, en un choque clave en busca de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.