Clásico: de lo casero, al copero

El Ciclón tiene la ventaja de tres puntos y el Franjeado debe ganar por dos goles de diferencia si pretende lograr uno de los dos cupos de octavos de final. El duelo decisivo tendrá a la Nueva Olla como escenario y arrancará las 20:00.

Cáceres: “tenemos que recuperarnos”

El entrenador de Olimpia, Julio César Cáceres, anoche en conferencia de prensa dejó en claro que deben recuperar al plantel tanto en lo físico como en lo psicológico: “Hay que trabajar mucho y más después de perder un clásico y tenemos que recuperarnos para estar bien para el miércoles”.

Con relación al juego en sí comentó: “Lo que más nos costó fue la elaboración de juego, nos equivocamos mucho y en un clásico no lo podés hacer y ellos (Cerro Porteño) fueron efectivos, no vi superioridad en el juego, pero sí precisión de su parte”.

A la consulta sobre la inclusión de Santiago “Pomelo” Vera, acotó: “Siempre pensamos en lo mejor a la hora de hacer los cambios y la gente al mirar se basa en muchas cosas, pero los jugadores necesitan una oportunidad y no tengo muchas opciones en mi plantel”.

Con relación a los lesionados, comentó: “Tengo que ir mirando en el trascurso de los días para ver si están o no para hacer la diferencia el miércoles, que es el duelo más importante”.

Además reconoció que “necesito jugadores de jerarquía, hay que ser conscientes de que Antolín (Alcaraz) viene recuperándose de una lesión, hoy (por ayer) no estaba aún en condiciones para jugar, pero para el próximo juego veremos”.

El entrenador franjeado finalizó comentando que “el miércoles hay que revertir esto que sucedió; la verdad que Cerro no sorprende porque tiene más que nosotros, pero yo todavía no tengo el once y elegiré a los mejores.

Arce: “la antesala de un juego clave”

El entrenador de Cerro Porteño, Francisco “Chiqui” Arce (51 años), quedó conforme luego del triunfo de ayer en el clásico, y del que dijo que es la antesala de un juego clave: “Un clásico diferente, porque es la antesala del siguiente, que es clave, el partido del semestre para los dos equipos. Nosotros hoy, con la urgencia de ganarlo para no perder la distancia que libertad tiene en relación a nosotros, todavía faltando varios partidos por jugarse y con rivales difíciles para Libertad y para nosotros también”.

“Siempre es bueno ganar, más al tradicional rival, nosotros necesitábamos hacerlo para no distanciarnos demasiado. Hoy fuimos muy efectivos, creo que esa fue la gran diferencia y cuando tuvimos que controlar, lo hicimos bien y nos acercamos bien. El hecho de que Luis Fariña haya iniciado el juego más cerca de Robert Piris y de Damian Bobadilla, para marcar a un volante rival o para prepararse para jugar en alguna triangulación que ocurre en cualquier lugar de la cancha, creo que marcó una diferencia importante”.

“Lo del miércoles es otra realidad, otro tipo de juego, otra competencia, es otro tipo de tensión, imagino el estadio colmado como para poder ayudarnos a conquistar la clasificación que es lo que más queremos en esta semestre”.

“Estamos en momento de recuperación total de prácticamente todos los que estaban lesionados, eso nos deja con más facilidades y tranquilos para poder disponer en esta recta final”, manifestó Chiqui Arce ce caraa a lo que se vieen.