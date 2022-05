Liverpool, sin ánimo de revancha en la final contra Real Madrid

“Hay una sensación de que queremos tomarnos revancha, pero no puede ser nuestra prioridad. Si vamos a jugar pensando en ‘¡revancha! ¡Vendetta!’, no saldrá bien, no funciona así. No somos así, llegamos a la final de otro modo. Debemos jugar como sabemos y es lo que intentaremos hacer”, aseguró Klopp.

El DT alemán aludía a la derrota por 3-1 que Liverpool sufrió contra Real Madrid en la final de la Champions disputada en Kiev un año antes de conquistar el torneo al superar al Tottenham por 2-0 en Madrid.

“Real Madrid es un equipo de nivel mundial que sabe cómo ganar”, enfatizó Klopp a tres días de la final prevista en París, donde Liverpool irá por su séptimo título del torneo ante un Madrid que buscará ampliar su récord como el equipo con más títulos de la Champions (13).

“El mediocampo de los equipos que jugaron en 2018 permanece sin cambios. Su defensa cambió mucho. En ataque no está Cristiano Ronaldo, es cierto, pero está Karim Benzema, con jóvenes brasileños muy fuertes, Vinicius Júnior y Rodrygo, y todo el resto, entonces sigue siendo un gran equipo”, insistió Klopp.

Consultado sobre la derrota en Kiev, el DT replicó: “jugamos con ellos y perdimos. ¿Qué tipo de reacción pretenden? Lo bueno es que jugamos contra Real Madrid en 2018, ganamos en Madrid en 2019, pero en otro estadio, el Metropolitano del Atlético, y ahora jugaremos de nuevo contra Real Madrid. Entonces, Madrid está siempre en la final de la Champions League”, añadió.