Pogba se va gratis de Manchester United, que lo fichó por 110 millones de euros

El Manchester United anunció ayer que su centrocampista francés, Paul Pogba, que termina contrato, dejará el club tras haber concluido esta temporada. Algunos rumores colocan a Pogba en la Juventus de Turín, donde jugó de 2012 a 2016.

Tras llegar a Old Trafford en 2016 por más de 110 millones de euros, Pogba decepcionó globalmente en el United, solo mostrando su talento por momentos. Los últimos meses en Manchester no fueron muy buenos para el francés, silbado e insultado por una parte del público de Old Trafford en un partido contra Norwich, y después lesionado en la parte final de su contrato.

Fuera de los terrenos, las cosas fueron difíciles también en los últimos meses para Pogba, con un robo en su casa durante un partido, y la muerte en abril de su agente Mino Raiola. A sus 29 años, no le faltarán sin embargo pretendientes.