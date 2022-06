Pedidos de armador y extremo en Cerro Porteño

El conductor azulgrana significó que desea un armador de juego y un extremo, alguien que se destaque por las rayas. El Ciclón se dispone a disputar contra Palmeiras, ganador de las dos últimas ediciones de la Copa Libertadores, la instancia de octavos de final del máximo certamen de la Conmebol a nivel de club.

* Caso Alan Benítez. Arce dijo estar contento con la producción del lateral-volante (25 partidos, un gol y un título), solicitando a las autoridades su continuidad.

El contrato del atleta está por cumplirse y su padre, don Benjamín, metió presión al señalar que no recibió propuesta alguna de Cerro y que cuentan con un sondeo del Minnesota United. Al respecto, “Chiqui” indicó que en su época los padres no se metían y cuando hablan no ayudan al hijo, menos a Alan que ya no es ningún chico, pues tiene 28 años.