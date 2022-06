Críticas, viaje y un fichaje listo en Libertad

“La dinámica del juego es una cuando el equipo viene bien, viene ganando y frenarlo... a mí no me gustó, no me sirvió y no creo que haya sido bueno en el campeonato”, esgrimió Daniel Garnero sobre la decisión de parar el torneo.

“Que paren el campeonato faltando cinco fechas parece una locura; si es por la selección, que está para ir al Mundial es entendible. Pero parar tres semanas... Por qué no se terminó el campeonato y se para tres semanas, y se hace lo que se tiene que hacer”, disparó el entrenador.

Por su parte, Julio Enciso atendió ayer a los medios en rueda de prensa antes de ir a Inglaterra, donde se unirá al Brighton de la Premier League. “Significa mucho para mí, antes veía por la tele y ahora voy a poder estar ahí, voy con la mente de ir a jugar y poder ser un grande”, enfatizó la “Joya”.

Pablo Aguilar (35 años) firmó por dos años el contrato que lo une al Gumarelo al volver de México luego de 12 años.

