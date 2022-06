Harrison, el caso Melgarejo y su continuidad en APF

En cuanto al atacante de Libertad, quien había rechazado su convocatoria, el dirigente mencionó: “Tiene que decidirse si juega o no juega por la selección. No le vamos a esperar a nadie”.

A principios de marzo, Harrison había expresado que no se presentará para su reelección. Sin embargo, dijo que le “tocó hondo” el hecho que sus colegas directivos le hayan transmitido su conformidad sobre la gestión, “más allá de no haber alcanzado lo más importante que es el Mundial”. Significó que va a seguir evaluando la posibilidad con su familia y mencionó que no quiere que la gente esté pendiente de la decisión que pueda adoptar.

Otro tema enfocado guarda relación con la implementación de las cinco modificaciones a partir del segundo semestre. Existen tres clubes (de los 12 de la máxima categoría) que se oponen, por lo que será el Consejo Ejecutivo el que defina la cuestión, en su reunión de la próxima semana.