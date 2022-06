Recital de fútbol en Miami entre estrellas del pasado y del presente

Ronaldinho y Roberto Carlos capitanearon a dos equipos que lucieron estrellas del fútbol, del baloncesto o de la NFL, entre los cuales también estuvieron Marcos Cafú, el chileno Iván Zamorano, los colombianos René Higuita, Carlos Valderrama y Radamel Falcao, el argentino Paulo Dybala, el francés Paul Pogba o el portugués Luis Nani.

El exjugador de la NBA, y ahora técnico de los Brooklyn Nets, Steve Nash, o el exjugador de la NFL Chad ‘Ocho Cinco’ Johnson se sumaron a una fiesta de fútbol en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, la casa del Inter Miami en la MLS.

El equipo de Roberto Carlos terminó imponiéndose por 12-10, con Ronaldinho, Falcao, Rivaldo o Cafú en la lista de goleadores y Vinicius protagonista con tremendas aceleraciones y regates acabadas con asistencias.

Higuita, a sus 55 años, mostró todavía su talento con varias intervenciones de mérito. Vini lideró una amplia delegación madridista, de la que también formaron parte Mariano Díaz y Éder Militao.

“Para mí, jugar con estos jugadores fue lo mejor. Poder reunirme con amigos, jugadores que ves por televisión, poder llevarlos aquí fue genial, consideradas sus agendas, con algunos jugadores de vacaciones, otros pensando en sus contratos”, dijo Roberto Carlos, muy feliz por el resultado de la exhibición.

“Les pedimos sumarnos a nosotros y la mayoría de ellos vinieron, fue fantástico. Un estadio lleno para ver a jugadores como Ronaldinho, Mariano, Vinicius, Militao y muchos más. Mereció la pena " , agregó.

Fue la primera edición de esta exhibición, promovida en Estados Unidos como el ‘The Beautiful Game by R10 and RC3′.