Nacional vs. Guaraní: victoria por la mínima para sumar puntos importantes

El segundo partido del domingo ponía frente a frente a dos equipos que podrían jugar un buen partido. Un Guaraní que está cuarto y con la idea de sumar puntos importantes, Nacional quería ganar después de dos empates consecutivos.

Nacional fue el que en los primeros minutos tuvo más la pelota y llegó a través de Gaona Lugo por derecha y Prieto por izquierda. Así llegó un tiro libre peligroso que resolvió bien el arquero Pérez. La particularidad del partido fue que antes de los diez minutos tres jugadores fueron amonestados por jugadas bruscas, Santacruz y González en Nacional, Ariel Benítez en Guaraní.

Facundo Bruera tuvo una primera opción, pero no pudo controlar el balón estando frente al arco de Pérez. Guaraní llegaba con las jugadas de Romeo Benítez y Josué Colmán, pero sin complicar al arco defendido por Rojas.

Después no hubo mucho en el partido, ambos equipos no jugaron bien y apelaron a algunos disparos de media distancia para inquietar a los arqueros, no fue así, faltó emociones frente a los arcos y el primer tiempo se fue con la paridad sin goles.

No cambió mucho en el inicio del segundo tiempo, en los primeros minutos ni asomaron hacia el arco del rival, el juego se desarrolló más por el medio sin que ninguno de los equipos pueda ser superior.

Guaraní fue el que mejoró un poco con el correr de los minutos y se insinuó un poco más en ataque. Marcelo Benítez fue el primero que exigió a Rojas con un remate desde fuera del área, el arquero de Nacional envío el balón al tiro de esquina.

De ese tiro de esquina vino el gol. Josué Colmán remató desde la derecha, el balón iba pasando el área cuando apareció Marcos Cáceres para rematar y vencer al golero de la academia.

Nacional trató de salir a buscar el empate, Sergio Fretes intentó con un remate de media distancia, después faltó más profundidad y precisión, por ejemplo, en un remate de Orlando Gaona Lugo que cruzó el remate, el balón pasó frente al arco y se fue afuera.

Nacional estaba haciendo méritos para llegar a la igualdad, incluso Sarabia apeló a los cambios ofensivos y la academia comenzó a presionar alto en busca de tener el balón y llegar hasta Pérez.

El partido se fue con la victoria de los aurinegros que, de esta forma, confirma el cuarto lugar en la clasificación para salir a buscar con todo en el torneo Clausura. Nacional no jugó bien y le falta mucho para ser un equipo regular en el campeonato.